NESTVARNA SCENA - POTUKLI SE U TREĆOJ SEKUNDI UTAKMICE! Sudije pustile pesničenje igrača, a onda jedva uspeli da prekinu tuču!
Utakmica između Toronta i Anahajma u najjačoj hokejaškoj ligi na svetu počela je tučom dvojice hokejaša.
Toronto Mejpl Lifs je pobedio Anahajm Dakse rezultatom 5:4, a tuča igrača je prekinula utakmicu već u trećoj sekundi.
Maks Domi iz Toronta i Radko Gudas iz Anahajma su, čim je startovao meč, bacili rukavice i započeli tučnjavu i pesničenje.
Nakon razmenjenih udaraca pali su na led, a sudije su tada krenule da ih razdvajaju.
Tuče u hokeju nisu nešto što se ne viđa relativno često, a zanimljivo je da se pojavio podatak o broju tuča koje su dvojica hokejaša imali - Gudas 44, a Domi 28.
Obojica su dobili po pet minuta suspenzije.
