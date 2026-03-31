Utakmica između Toronta i Anahajma u najjačoj hokejaškoj ligi na svetu počela je tučom dvojice hokejaša.

Toronto Mejpl Lifs je pobedio Anahajm Dakse rezultatom 5:4, a tuča igrača je prekinula utakmicu već u trećoj sekundi.

Maks Domi iz Toronta i Radko Gudas iz Anahajma su, čim je startovao meč, bacili rukavice i započeli tučnjavu i pesničenje.

Nakon razmenjenih udaraca pali su na led, a sudije su tada krenule da ih razdvajaju.

Tuče u hokeju nisu nešto što se ne viđa relativno često, a zanimljivo je da se pojavio podatak o broju tuča koje su dvojica hokejaša imali - Gudas 44, a Domi 28.

Obojica su dobili po pet minuta suspenzije.

Pogledajte snimak tuče hokejaša:

