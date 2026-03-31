ODLUKA JE PALA: Superbul se 2029. vraća u Las Vegas!
Finale Nacionalne lige američkog fudbala (NFL), Superbol, 2029. godine odigraće se u Las Vegasu, odlučili su prošle noći vlasnici NFL klubova.
Las Vegas je bio domaćin Superbola 2024. godine kada je Kanzas Siti pobedio San Francisko posle produžetka sa 25:22.
Sledići Superbol će se igrati u Kaliforniji drugu godinu zaredom pošto će domaćin biti Inglvud. Santa Klara je bila domaćin ovogodišnjeg Superbola u kojem je Sijetl pobedio Nju Ingland sa 29:13.
Atlanta će biti domaćin najveće utakmice NFL lige 2028. godine.
