Reprezentativka Rusije u ritmičkoj gimnastici, Sofija Ilterjakova, jednim nesportskim gestom izazvala je neviđenu buru u javnosti.

Na Svetskom prvenstvu koje je održano u Sofiji, Ilterjakova je osvojila srebrnu medalju, dok je zlato pripalo Ukrajinki Tajsiji Onofričuk.

Na svečanoj ceremoniji dodele medalja Sofija je napravila ozbiljan skandal. Naime, na pobedničkom postolju, tokom intoniranja himne Ukrajne, mlada Ruskinja okrenula je leđa ukrajinskoj zastavi.

Prema pravilima, sportisti se tokom intoniranja himne okreću prema zastavama zemalja pobednika, međutim, 15-godišnja Ruskinja, koja je osvojila srebro, prkosno je stajala mirno. Tako je pokazala nepoštovanje prema državnim simbolima Ukrajine.

Njen čin predstavlja grubo kršenje ceremonijalnog protokola propisanog pravilima Međunarodne gimnastičke federacije i Olimpijske povelje, pa će mlada Ruskinja najverovatnije biti sankcionisana.

Podsetimo, takmičarima iz Rusije i Belorusije nije dozvoljeno da se takmiče pod zastavama svojih zemlja zbog rata u Ukrajini. Međunarodni olimpijski komintet im je dozvolio da se takmiče kao neutralni individualni sportisti (NIA). U slučaju pobede, ruska i beloruska himna se ne intoniraju, već umesto toga ide instrumental.