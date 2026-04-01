I ŠAMPION FORMULE 1 DIGAO GLAS: Ovo nije trkanje, ovo je jo-jo!
Posle Ferštapena i Lando izrazio nezadovoljstvo!
Aktuelni šampion Formule 1, vozač Meklarena Lando Noris, nije zadovoljan novim bolidima i njihovim performansama.
Posle trke za Veliku nagradu Japana, na kojoj je osvojio peto mesto, slavni vozač otkrio je zanimljiv detalj sa trke.
Noris je u finišu pretekao Luisa Hamiltona.
"Iskreno nisam ni razmišljao da napadnem Luisa. Međutim, u jednom trenutku mi se napunila baterija, van moje kontrole. Prestigao sam ga, iako nisam kontrolisao stvari. Ovo nije trkanje, ovo je jo-jo. Iako Luis kaže da nije, jeste. Suština je da vozač treba da kontroliše bolid, a to u Formuli 1, nije slučaj", rekao je Noris.
"Možda nekom trkanje izgleda zanimljivo na televiziji, ali verujte u bolidu to nije tako. Nije autentično kako bi trebalo da bude", smatra Britanac.