Posle Ferštapena i Lando izrazio nezadovoljstvo!

Aktuelni šampion Formule 1, vozač Meklarena Lando Noris, nije zadovoljan novim bolidima i njihovim performansama.

Posle trke za Veliku nagradu Japana, na kojoj je osvojio peto mesto, slavni vozač otkrio je zanimljiv detalj sa trke.

Lando Noris svetski šampion u Formuli 1 2025. Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Noris je u finišu pretekao Luisa Hamiltona.

"Iskreno nisam ni razmišljao da napadnem Luisa. Međutim, u jednom trenutku mi se napunila baterija, van moje kontrole. Prestigao sam ga, iako nisam kontrolisao stvari. Ovo nije trkanje, ovo je jo-jo. Iako Luis kaže da nije, jeste. Suština je da vozač treba da kontroliše bolid, a to u Formuli 1, nije slučaj", rekao je Noris.

"Možda nekom trkanje izgleda zanimljivo na televiziji, ali verujte u bolidu to nije tako. Nije autentično kako bi trebalo da bude", smatra Britanac.

