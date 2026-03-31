Ken Norton bio je bivši bokserski svetski šampion u teškoj kategoriji u verziji WBC, koji je šokirao bokserski svet pobedom nad Muhamedom Alijem 1973. godine.

Norton se na današnji dan 1973. godine u San Dijegu borio protiv Muhameda Alija i niko mu nije davao velike šanse za pobedu. Njegov stil i taktika zbunili su Alija, koji je boksovao uz velike bolove, pošto mu je Norton slomio vilicu u početnim rundama.

Norton je tada pobedio podeljenom odlukom sudija. Pre toga, Ali je izgubio samo od Džoa Frejzera 1971. godine.

"Ali je mislio da će to biti laka borba. Ali, Norton je bio neuobičajen bokser. Umesto da udarce zadaje odozgo, kao većina boksera, on je spuštao ruku i zadavao kratke direkte", rekao je Kilroj.

Kilroj je dodao da je Norton posle borbe posetio Alija u bolnici i da ga je Ali pohvalio, rekavši da je veliki borac i da više nikada neće da boksuje protiv njega.

Oni su nakon toga boksovali još dva meča, u kojima je Ali pobedio podeljenim odlukama sudija. Poslednji meč boksovali su 1976. godine u Njujorku na stadionu Jenkija, u noći kada je policija štrajkovala i kada su se mnogi u publici brinuli za svoju bezbednost.

Kilroj je rekao da između Alijem i Nortonom nikada nije bilo mržnje i da su tokom godina postali dobri prijatelji, ali da je Norton uvek verovao da je pobedio u sva tri meča.

Norton je osvojio titulu svetskog šampiona u teškoj kategoriji u WBC verziji pobedom protiv Džimija Janga, 1977. godine. On je tokom karijere nosio nadimke "Crni Herkul" i "Razbijač vilice".

Norton je preminuo od posledica moždanog udara. Poslednje dve godine života proveo je u staračkom domu.

Legendarni bokser je u karijeri odradio 50 borbi, a imao je svega 7 poraza i jedan nerešen ishod.