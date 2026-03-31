Ovog utorka je jedva veoma tužna vest potresla rukometni svet.

Edvard Kokšarov, član ruske reprezentacije koja je 2000. u Sidneju osvojila olimpijsko zlato, preminuo je u 51. godini, a informaciju je potvrdio beloruski klub Meškov Brest, gde je Kokšarov u poslednje vreme radio kao trener.

„Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je naš glavni trener, olimpijski i svetski šampion i osvajač Lige šampiona, Edvard Kokšarov, iznenada preminuo u 51. godini. Izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici. Ostaće upamćen kao čovek koji je duboko uticao na naš tim i sve koji su ga poznavali. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak i šok za ceo rukometni svet“, stoji u saopštenju.

Edvard Kokšarov Foto: Profimedia

Pored zlata u Sidneju 2000. godine, Edvard je sa reprezentacijom Rusije osvojio i bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Atini 2004.

Na svetskim prvenstvima osvojio je titulu šampiona u Japanu 1997. godine, dok je u Egiptu 1999. osvojio srebro. Evropsko srebro dodao je svojoj kolekciji na prvenstvu u Hrvatskoj 2000. godine.

profimedia-1041669413.jpg
shutterstock-2960561.jpg
Screenshot 2026-03-23 165428.jpg
