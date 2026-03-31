Nacionalna fudbalska liga (NFL) saopštila je da će Las Vegas biti domaćin Superboula 2029. godine.
NFL LIGA SAOPŠTILA: Superboul se vraća u Las Vegas
Komesar NFL-a Rodžer Gudel je rekao da su svi u organizaciji uzbuđeni što će se Superboul ponovo igrati u Las Vegasu.
"Pružićemo našim navijačima još jedno neverovatno iskustvo u jednoj od najvecih američkih sportskih i zabavnih destinacija. Superboul 58. je demonstrirao obim, energiju i gostoprimstvo koje grad donosi. Radujemo se što cemo navijačima pružiti još bolje iskustvo", izjavio je Gudel.
Las Vegas je bio domaćin Superboula 2024. godine, u kojem je Kanzas Siti pobedio San Francisko.
Domaćin Superboula 2027. godine biće Inglvud, a 2028. će se igrati u Atlanti.
