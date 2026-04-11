Aleksandra Havran je osvojila osmo mesto u gađanju malokalibaskom puškom iz trostava četvrtog dana Svetskog kupa u Granadi.

Iako je do prošle godine bila još uvek juniorka, Havranova je u Granadi stigla do svog petog seniorskog finala na velikim svetskim i evropskim takmičenjima u pojedinačnim disciplinama. Najveći uspeh postigla je na prošlogodišnjem EP vazdušnim oružjem, kada je osvojila bronzu.

Srpska reprezentativka je u kvalifikacijama zabeležila 592 kruga i sa drugog mesta prošla u finale. Preciznija od Aleksandre bila je samo debitantkinja na Svetskog kupu Manman Žu, jedan od mnogobrojnih kineskih talenata koji na prvom takmičenju na velikoj sceni beleže odlične rezultate. Žuova, vršnjakinja Havranove (21 godina), je pogodila 594 kruga. Ulaznica za finale vredela je 589 krugova.

U kvalifikacijama je startovalo 46 takmičarki, od 75 koje su učestvovale u eliminacijama u četvrtak. Među onima koje su ostale ispod crte bile su svetska prvakinja ,Janet Heg-Dueštad (Norveška), i olimpijska prvakinja, Kjara Leone (Švajcarska).

Takmičenje dama u Granadi je bilo prvo finala trostava na svetskim takmičenjima po novim pravilima, sve se odvija brže. Umesto dosadašnjih 45, sada se gađa 35 metaka (10 klečećim, 10 ležećim i 15 stojećim).Ispadanje počinje od 30. hica, desetog iz stojećeg stava.

Posle 10 metaka iz klečećeg stava Havranova je delila prvo mesto sa Mađaricom Anom Nađbanjaj Nađ.

Brzo je Havranova završila ležeći stav, znatno pre rivalki, kako bi sebi ostavila malo više vremena za pripremu pred stojeći stav. Brz ritam ju je koštao boljeg rezultata, pa je pala na osmu poziciju.

Tokom stojećeg stava je uspela u par navrata da se popne na sedmo mesto. Ipak, posle 30. hitaca je bila je osma i završila finale zajedno za sedmoplasiranom Manman Žu, najpreciznijom u kvalifikacijama.

Pobedila je jedna od favoritkinja, Ana Jansen (Nemačka), evropska vicešampionka vazdušnom puškom, koja je danas osvojila svoje treće zlato u trostavu na turnirima Svetskog kupa. Druga je bila njena zemljakinja Nele Štark, a treća Emili Jege (Švajcarska), aktuelna vicepvakinja sveta u ovoj disciplini.

Aleksandra Havran će u nedelju gađati vazdušnom puškom, a u subotu će na vatrenu liniju izaći četvoro spskih reprezentativaca. Zorana Arunović će startovati u pojedinačnom takmičenju vazdušnim pištoljem. Aleksu Rakonjca, koji je juče osvojio srebro vazdušnom puškom, Lazara Kovačevića i Marka Ivanovića očekuju eliminacije MK puškom iz trostava.