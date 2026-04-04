U nedelju, 5. aprila, sa početkom u 16 časova biće održan humanitarni bazar u "Klubu sportista" u Humskoj 1. U legendarnoj bašti ispred stadiona "Partizan", posetioci će moći da kupe razna umetnička dela i time doprinesu prikupljanju neophodnih sredstava za lečenje Ivane Đokić.

Ivana Đokić boluje od uznapredovalog karcinoma grlića materice, koji se proširio na limfne čvorove i okolne strukture. S obzirom na iscrpljene mogućnosti lečenja u zemlji, Ivani je jedina nada nastavak lečenja u inostranstvu, gde su dostupni savremeniji terapijski pristupi i dodatne mogućnosti lečenja.

Više od 10 miliona dinara je neophodno za nastavak lečenja u inostranstvu, specijalističke i kontrolne preglede, lekove, suplemente i potrošni medicinski materijal, laboratorijske analize, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Foto: Budi Human

Bazar će biti organizovan uz podršku Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. U okviru humanitarnog bazara, posetioci će biti u prilici da kupe različita dela - knjige, fotografije, slike, grafike, karikature, majice, razglednice i mnoge druge forme, autora koje vezuje ljubav prema Partizanu. Dostupna dela biće prilagođena svim generacijama, uz specijalan deo za najmlađe navijače.

Humanitarni bazar će trajati sve do početka utakmice protiv Čukaričkog, koja je na programu od 19 časova. U narednom periodu biće organizovano još akcija prikupljanja pomoći.

