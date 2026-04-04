U nedelju, 5. aprila, sa početkom u 16 časova biće održan humanitarni bazar u "Klubu sportista" u Humskoj 1. U legendarnoj bašti ispred stadiona "Partizan", posetioci će moći da kupe razna umetnička dela i time doprinesu prikupljanju neophodnih sredstava za lečenje Ivane Đokić.

Ivana Đokić boluje od uznapredovalog karcinoma grlića materice, koji se proširio na limfne čvorove i okolne strukture. S obzirom na iscrpljene mogućnosti lečenja u zemlji, Ivani je jedina nada nastavak lečenja u inostranstvu, gde su dostupni savremeniji terapijski pristupi i dodatne mogućnosti lečenja.

Više od 10 miliona dinara je neophodno za nastavak lečenja u inostranstvu, specijalističke i kontrolne preglede, lekove, suplemente i potrošni medicinski materijal, laboratorijske analize, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Bazar će biti organizovan uz podršku Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. U okviru humanitarnog bazara, posetioci će biti u prilici da kupe različita dela - knjige, fotografije, slike, grafike, karikature, majice, razglednice i mnoge druge forme, autora koje vezuje ljubav prema Partizanu. Dostupna dela biće prilagođena svim generacijama, uz specijalan deo za najmlađe navijače.