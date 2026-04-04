Rukometaši Partizana u subotu od 18 časova gostuju Vojvodini na Slanoj bari u okviru 20. kola elitne lige. Već je poznato da ćemo u doigravanju za prvaka države gledati tim Đorđa Ćirkovića, Vojvodinu, Dinamo i Dubočicu 54, ali bi duel sa Novosađanima mogao da odluči ko će sa prvog mesta u plej-of.

Partizan je u tekućoj sezoni slavio u sva tri susreta protiv ekipe Vladana Matića – u jesenjem delu domaćeg prvenstva 35:30, u utakmici Superkupa 34:23 i u nedavnom polufinalu Kupa prof. dr Branislav Pokrajac 28:27. Crno-beli imaju dva boda više, ali šef stručnog štaba ističe da bi celo dosadašnje takmičenje moglo da stane u predstojeći meč.

– Poznate su četiri ekipe koje će se naći u plej-ofu, ali još uvek ne znamo ko će startovati sa prve pozicije. Tri kola pre kraja ostala je samo ta dilema. U subotu od 18 časova na Slanoj bari dobićemo i taj odgovor. Sve što smo radili u toku prvog dela sezone može da stane u jednu utakmicu. Ulog je veliki, u skladu sa tim moramo da uđemo u meč. Sigurno nas očekuje jedan motivisan protivnik, koji ima izuzetan kvalitet, svoj ponos i uradiće sve da dođe do te prve pozicije – izjavio je Đorđe Ćirković u najavi derbija 20. kola.

Srednji bek Miha Kotar smatra da će i ovoga puta ključna biti dobra odbrana i što manji broj tehničkih grešaka.

– Znamo kakva utakmica nas očekuje. Već nekoliko puta smo se susreli sa Vojvodinom ove sezone, tako da znamo koje su dobre i loše strane njihove igre. Dobro smo se spremali cele nedelje. Mislim da ćemo se vratiti sa dva boda, koja su vrlo važna u borbi za prvo mesto. Sigurno će presuditi bolja odbrana i manje grešaka u fazi napada, jer te greške rezultiraju lakim golovima za protivnika. Pozvao bih navijače da dođu u Novi Sad i pruže nam podršku.

