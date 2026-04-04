Nakon sprovedene istrage, protiv Vilsona je podignuta optužnica za ubistvo iz nehata, s obzirom na to da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, prenela je španska Marka.

On je, vozeći plavi kombi marke Ševrolet, ušao na trasu trke i udario 74-godišnjeg Alberta Džeringana Svona, koji je kasnije preminuo od zadobijenih povreda.

Narednik Ben Slover izjavio je za magazin "Runner's World" da je u složenim istragama neophodno prikupiti sve relevantne dokaze pre nego što se pristupi hapšenju.

Direktor trke Mič Varnes ocenio je događaj kao "veoma tužan i tragičan", dodajući da je zadovoljan što je osumnjičeni priveden i da očekuje da će odgovarati za svoje postupke.

