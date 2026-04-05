Rukometaši Partizana pretrpeli su poraz od Vojvodine u 20. kolu ARKUS lige – 27:25 (15:11).

Nisu crno-beli bili na svom prepoznatljivom nivou na Slanoj bari, što je domaćin iskoristio i već u prvom poluvremenu stekao ključnu prednost. Iako su sada izjednačeni po broju bodova, Partizan zbog bolje gol-razlike ostaje na prvoj poziciji, a preostala dva kola odlučiće ko će sa čela tabele u plej-of.

Sve do 24. minuta ekipe su bile izjednačene - egal na semaforu, mali broj grešaka, golmani sa sličnim učinkom. Crnoglavac je odlično otvorio meč i od prvih šest pogodaka postigao četiri. Sa druge strane, Srdanović je bio pouzdani realizator Novosađana, koji su u završnici prve deonice napravili seriju 4:0 i poveli 12:9.

Popović je smanjivao razliku, ali je domaćin ipak istrajao u nameri da na pauzu ode uz veću prednost. Trnavac je u prvom poluvremenu zabeležio četiri odbrane, dok je Arsenić upisao dve više. Jedna izgubljena lopta više na kontu crno-belih (naspram dve Vojvodine) takođe je doprinela razlici na semaforu.

Srdanović je iz kontre povećao prednost Novosađana u nastavku (16:11), ali su potom i Mileta i on zaradili isključenja. Partizan je iskoristio dva igrača više i preko Anđelkovića, Šotića, Damjanovića i Mićića prišao na 17:15.

Međutim, na dva minuta je na klupu potom poslat i Kaba, koji je važna karika u odbrani crno-belih. Uz nove odbrane Arsenića domaćin je ponovo povećao razliku, pa je Ćirković bio primoran da zatraži tajm-aut pri rezultatu 19:15.

Nedostajala su aktuelnom prvaku države bolja rešenja u napadu i sigurnost u realizaciji. Dva sedmerca u poslednjih deset minuta nisu iskorišćena, što je dodatno podiglo samopouzdanje igračima Vojvodine da dođu do velike pobede.

