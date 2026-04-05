Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović odredio je spisak igrača za kvalifikacioni turnir Svetskog kupa, saopštio je VSS.

U grčkom gradu Aleksandropoli sutra počinje kvalifikacioni turnir Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa u Sidneju, koji je na programu od 22. do 26. jula.

Posle priprema u Beogradu i Kragujevcu, selektor Srbije Uroš Stevanović je odredio sastav koji će predstavljati Srbiju.

To su: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Nikola Murišić (Radnički), Đorđe Lazić (Jadran HN), Strahinja Krstić (UKLA), Nikola Jakšić (Radnički), Petar Jakšić (Radnički), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pljevančić (Novi Beograd), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd) i Luka Gladović (Novi Beograd).

U stručnom timu su, pored selektora Stevanovića, treneri Miloš Ćirić, Stefan Ćirić, Darko Bilić, Nemanja Ličanin, Miloš Ostojić, dr Nikola Repac i fizioterapeut Aleksa Nikolić.

Srbija se nalazi u grupi A sa Holandijom, Mađarskom i Grčkom. U grupi B su: Italija, Hrvatska, Španija i SAD.

Vaterpolisti Srbije će sutra od 12.30 časova u prvom kolu igrati protiv Holandije. Srbija će se dan kasnije od 16.30 sati sastati sa Grčkom, a 8. aprila će od 12.30 časova igrati protiv Mađarske.

"Posle utakmica u kvalifikacionom delu u dve grupe, takmičenje se nastavlja ponovo u dve grupe. Prvu će činiti po dve prvoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa, drugu će činiti preostale ekipe. Bodovi se ne prenose. Pet najuspešnijih ekipa će se takmičiti na finalnom turniru u Sidneju. Drugim rečima, učesnici prve grupe su sigurni putnici za Sidnej, dok će iz druge grupe samo pobednik moći da učestvuje na završnom takmičenju. Šesti učesnik je domaćin Australija, dok će preostala dva stići iz Divizije 2 čije će takmičenje biti održano na Malti uz učešče 23 ekipe", saopšteno je iz VSS.