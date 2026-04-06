Slušaj vest

Slovenački biciklista Tadej Pogačar pobedio je danas, treći put u karijeri, u Trci kroz Flandriju.

Vozač ekipe Emirejts je zajedno sa svojim velikim rivalom Holanđaninom Matjeom van der Pulom iz Alpecina bio najjači u grupi. Oni su zajedno vozili na čelu pretekavši ostale rivale duž teške rute, a oko 18 kilometara pre kraja, svetski šampion je napao na poslednjem usponu Ud Kvarmon.

1/13 Vidi galeriju Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

Holanđanin je uzvratio, ali nije uspeo da dostigne Pogačara, koji je trku završio za šest sati, 20 minuta i sedam sekundi, odnosno sa 34 sekundi prednosti u odnosu na rivala. Njih dvojica su se zagrlili na cilju.

Treće mesto zauzeo je vozač Red Bula Belgijanac Remko Evenepul sa minut i 11 sekundi zaostatka.

Pogačar i Van der Pul su rekorderi trke sa po tri pobede.

"Danas je bila luda trka. Bilo je super teško, a onda pomalo i igra čekanja", rekao je Pogačar.

Trka kroz Flandriju je jedna od najizazovnijih jednodnevnih trka, a prvi put održana je 1913. godine.

Ovogodišnja ruta od 278 kilometara sadržala je 16 kratkih ali zahtevnih uspona i nekoliko kaldrmisanih deonica.

To je jedna od pet "monumentalnih" - najprestižnijih trka u kalendaru, uz Milan-San Remo, Pariz-Rube, Lijež-Bastonj-Lijež i Trke kroz Lombardiju.

Pogačar je ove godine pobedio u trci Milan-San Remo, prvi put u karijeri.

On ima 12 pobeda na "monumentalnim" trkama, a ispred je samo legendarni Edi Merks sa 19.