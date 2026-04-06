SLOVENAC OSVOJIO JEDNU OD NAJIZAZOVNIJIH TRKA: Pogačar pobedio u Trci kroz Flandriju treći put u karijeri
Slovenački biciklista Tadej Pogačar pobedio je danas, treći put u karijeri, u Trci kroz Flandriju.
Vozač ekipe Emirejts je zajedno sa svojim velikim rivalom Holanđaninom Matjeom van der Pulom iz Alpecina bio najjači u grupi. Oni su zajedno vozili na čelu pretekavši ostale rivale duž teške rute, a oko 18 kilometara pre kraja, svetski šampion je napao na poslednjem usponu Ud Kvarmon.
Holanđanin je uzvratio, ali nije uspeo da dostigne Pogačara, koji je trku završio za šest sati, 20 minuta i sedam sekundi, odnosno sa 34 sekundi prednosti u odnosu na rivala. Njih dvojica su se zagrlili na cilju.
Treće mesto zauzeo je vozač Red Bula Belgijanac Remko Evenepul sa minut i 11 sekundi zaostatka.
Pogačar i Van der Pul su rekorderi trke sa po tri pobede.
"Danas je bila luda trka. Bilo je super teško, a onda pomalo i igra čekanja", rekao je Pogačar.
Trka kroz Flandriju je jedna od najizazovnijih jednodnevnih trka, a prvi put održana je 1913. godine.
Ovogodišnja ruta od 278 kilometara sadržala je 16 kratkih ali zahtevnih uspona i nekoliko kaldrmisanih deonica.
To je jedna od pet "monumentalnih" - najprestižnijih trka u kalendaru, uz Milan-San Remo, Pariz-Rube, Lijež-Bastonj-Lijež i Trke kroz Lombardiju.
Pogačar je ove godine pobedio u trci Milan-San Remo, prvi put u karijeri.
On ima 12 pobeda na "monumentalnim" trkama, a ispred je samo legendarni Edi Merks sa 19.