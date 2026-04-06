Ljubav Dušana Mandića i Slađane traje 14 godina, a obeležena je rođenjem Lenke i Ognjena.

Jedan od najboljih vaterpolista na svetu ne govori često o privatnim stvarima i trudi se da ih sakrije iza svoje veoma uspešne karijere.

Međutim, ovaj put, prilikom gostovanja u podkastu "Ćalac", pričao je o određenim poteškoćama u braku.

"Ako hoćeš da budeš s nekim u braku i zajedničkom životu, mora postojati kompromis. Moraš negde da popustiš, da kod sebe nešto promeniš. Ne možeš da zadržiš sve svoje osobine i da teraš po svom, ko će u takvom odnosu biti s tobom? Mislim isto tako, sa druge strane mora da postoji razumevanje, i ona i ja moramo da se menjamo, i menjaćemo stvari. Jako je to teško, to su veliki izazovi", rekao je Mandić.

Ko je žena Dušana Mandića?

Slađana Mandić više od deceniju je velika podrška trofejnom sportisti, a pre dve godine njih dvoje su porodicu uveličali 2019. godine kada su dobići ćerkicu Lenku, a tri godine kasnije na svet je stigao njihov naslednik Ognjen.

Dušan i Slađana su se upoznali u jednom beogradskom restoranu, kada ona je išla u srednju ekonomsku školu, a Dušan u gimnaziju. Oni su još tada pokazali simpatije jedno prema drugom.

Neke stvari nisu uvek išle po planu, a o tome je Mandić svojevremeno govorio. Naime, otkrio je kako je planirao da romantično veri svoju voljenu, međutim, neke stvari ispadnu drugačije nego što smo zamislili.

"Moja je želja bila da iznajmim barku i da je zaprosim dok plovimo negde na moru. Ne bih sada da objašnjavam razloge, ali ispalo je potpuno drugačije. Prsten sam kupio na početku sezone u Italiji i smišljao kako to da učinim. Nismo se videli dva meseca, a kada je došla, kasnio sam na aerodrom zbog utakmice. Bio sam strašno nestrpljiv da je konačno vidim. Kada smo krenuli ka stanu, pre nego što smo ušli u automobil kleknuo sam i zaprosio sam je. Ovoga puta nula bodova za romantiku, ali iznenađenje je bilo pravo. I što je najvažnije - rekla je da“, ispričao je vaterpolista za "Hello" svojovremeno.

Kurir sport/Podkast Ćalac

