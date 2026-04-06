Srbiju su do prve pobede u Grupi A vodili Vasilije Martinović sa pet i Nikola Jakšić sa četiri postignuta gola, dok je dva postigao Nikola Lukić. U strelce su se upisali Luka Pljevančić, Strahinja Krstić, Petar Jakšić i Marko Dimitrijević.

Kod Holanđana je najefikasniji bio Sam van den Burg sa tri postignuta gola.

Srbija će drugi meč u Grupi A igrati sutra od 16.30 protiv Grčke, dok je u sredu od 12.30 očekuje duel sa Mađarskom.

Vaterpolo reprezentacija Srbije 2026

U Grupi B su Italija, Hrvatska, Španija i SAD.

Posle utakmicama u kvalifikacionom delu u dve grupe, takmičenje se nastavlja ponovo u dve grupe. Prvu će ćiniti po dve prvoplasirane reprezentacije, a drugu preostale ekipe iz grupa. Bodovi se ne prenose. ; Pet najuspešnijih ekipa će se takmičiti na finalnom turniru u Sidneju. Drugim rečima, učesnici prve grupe su sigurni putnici za Sidnej, dok će iz druge grupe samo pobednik moći da učestvuje na završnom takmičenju.

Šesti učesnik je domaćin Australija, dok će preostala dva stići iz Divizije 2 čije će takmičenje biti održano na Malti uz učešče 23 ekipe.