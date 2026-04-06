Slovenac Tadej Pogačar je među biciklistima koji su pod istragom zbog prolaska kroz crveno svetlo na železničkom prelazu tokom nedeljne Trke kroz Flandriju.

Pogačar, koji je pobedio u toj trci treći put u karijeri, bio je u grupi biciklista koji su prošli kroz crveno svetlo bez zaustavljanja. Većina biciklista iza njih zaustavili su se pre pruge.

Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

 Belgijski zvaničnici su danas potvrdili da je u toku istraga protiv biciklista koji su navodno prošli kroz crveno svetlo, bez davanja dodatnih detalja.

Lokalni mediji su naveli da bi biciklisti mogli da budu kažnjeno novčano i zabranom vožnje ako budu proglašeni krivim.

Zvaničnici trke su potom naredili biciklistima koji su prošli kroz crveno svetlo da uspore kako bi ih ostatak takmičara sustigao.

Trka kroz Flandriju je jedna od najizazovnijih jednodnevnih trka, a prvi put održana je 1913. godine.

Tadej Pogačar, Biciklizam
