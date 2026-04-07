Na turniru „Ahmet Komert“ koji je u kalendaru Svetskog boksa (World Boxing) svrstan u najveću kategoriju – zlatnog značaja, učestvovalo je 14 reprezentacija: Afganistan, Australija, Azerbejdžan, Gruzija, Nemačka, Irska, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rumunija, Srbija, Turska, Ukrajina i Uzbekistan. U muškoj konkurenciji borbe za medalje počelo je 96 boksera, a u ženskoj 87 bokserki, ukupno 183 takmičara i takmičarki.

U Turskoj od 30. marta do 5. aprila 2026. boje Srbije branili su: Nikolina Džida (do 51 kg), Jelena Zekić (do 57 kg), Natalija Šadrina (do 60 kg), Anastasia Lukajić, Anastasija Bošković (obe do 65 kg), Nikolina Gajić, Milena Matović (obe do 70 kg), Uroš Milošević, Džejlan Toskić (obojica do 70 kg), Hamza Rašljanin (do 75 kg) i Relja Stojković (do 80 kg), predvođeni trenerima Aleksandrom Nikolićem iz lozničkog Bokserskog kluba Vukovi sa Drine, koji je bio zadužen za muški tim Srbije, dok je Kubanac Pedro Granado Ransel iz zvorničkog BK Obilić, vodio ženski tim Srbije.

U finalu pero kategorije (do 57 kg) Jelena Zekić je boksovala protiv Niam Fej iz Irske za zlatnu medalju na 34. “Ahmet Komert” turniru iz zlatne kategorije u takmičarskom kalendaru Evropskog boksa. Irkinja je do zlata stigla rezultatom 5:0, naša bokserka je osvojila naslov vicešampiona ovog prestižnog takmičenja. Jelena Zekić je u polufinalu savladala domaću predstavnicu Guler Denis Topuz i zasluženo slavila na poene posle tri iscrpljujuće runde podeljenom odlukom sudija – 4:1. Zekićeva je na turniru u Istanbulu prethodno pobedila Huruman Kasumovu iz Gruzije i Turkinju Selin Rabiju Bojter.

Drugu medalju Srbiji je iskovala Nikolina Gajić koja je u polufinalu polusrednje kategorije (do 70 kg) zaustavljena od Ukrajinke Anastasie Černokolenko 0:5. U četvrtfinalu Gajićeva je pobedila Rahonu Kurbonbojevu iz Uzbekistana.

Jelena Zekić i Nikolina Gajić

Na medalje Srbiji sa renomiranog turnira “Ahmet Komert” čekalo se 17 godina. Poslednja medalja osvojena je 2009. kada je naš Miloš Cvetković u polufinalu poražen od legendarnog Ukrajinca Aleksandra Usika, svojevremenog olimpijskog, svetskog i evropskog prvaka u olimpijskom stilu boksa, sada aktuelnog profi šampiona sveta u teškoj, a prethodno u kruzer kategoriji.

Reprezentativka Srbije u velter kategoriji (do 65 kg) Anastasia Lukajić izgubila je u četvrtfinalu od Rumunke Andree Sebe podeljenom odlukom sudija, na poene – 3:2.

Anastasija Bošković (do 65 kg) takođe nije uspela da izbori plasman u polufinale turnira u gradu na Bosforu. Poražena je na poene, podeljenom odlukom sudija – 4:1 od Tanatar Azem iz Kazahstana.

Ni Nikolina Džida nije uspela da obezbedi medalju, u četvrtfinalu muva kategorije (do 51 kg) zaustavljena je od Turkinje Ede Nur Kiliči na poene – 4:1.

Bez prilike da se bore za medalje ostala su sva četvorica reprezentativaca Srbije već posle prvih mečeva: Uroš Milošević izgubio od Kazahstanca Nurmuhan Bekaris RSC/2, Džejlan Toskić od Nemca Randija Botiklija – RSC/2, obojica u polusrednjoj kategoriji (do 70 kg), zatim Hamza Rašljanin u srednjoj (do 75 kg) od turskog borca Jilmaza Alperina KO/1 i Relja Stojković u poluteškoj (do 80 kg) od Australijanca Marlona Sevona RSCi/1, kojem je nesrećno iskočilo koleno na startu meča, pa nije mogao da nastavi borbu.

Kod devojaka, poraze su na startu turnira doživele su Natalija Šadrina (do 60 kg) 4:1 od Ukrajinke Tetjane Dovhal i Milena Matović (do 70 kg) – RSC/3 od Eme Smit iz Australije.

