Nekadašnji svetski šampion u teškoj kategoriji, Tajson Fjuri, ponovo je u centru pažnje, ali ovoga puta zbog zanimljivih detalja iz privatnog života koji su otkriveni u novoj sezoni njegovog serijala na "Netflix".

Iako sa suprugom Peris, Fjuri već ima sedmoro dece, kontroverzni Britanac ne planira da stane. U svom prepoznatljivom, šaljivom maniru poručio je da mu je cilj – „okrugla cifra“.

– Moj ljubavni život cveta, imamo se*s najmanje četiri ili pet puta nedeljno. Možda ćemo dobiti i osmo dete, čisto da vidim da li još uvek "to" imam u sebi. Ali želim desetoro. Oduvek je plan bio da ih bude deset – rekao je Fjuri.

On je svoju suprugu opisao kao ženu koja bi učinila sve za njega.

- Da joj kažem da sam upravo nekoga ubio, ona bi me samo pitala: "Gde ćemo da ga zakopamo?". Eto, takva je ona riba.