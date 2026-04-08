Svetska atletika planira da od 2030. godine uvede novo takmičenje - Svetsko prvenstvo u maratonu, a Atina bi mogla da bude prvi domaćin.

Maraton će ostati deo Svetskog prvenstva u atletici 2027. i 2029. godine, ali će posle toga imati svoje godišnje prvenstvo, gde će se muškarci i žene takmičiti naizmenično od 2030. godine, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Predsednik Svetske atletike lord Sebastijan Kou rekao je da je to upravno telo oduševljeno što istražuje opcije sa Atinom i nazvao je maraton "ikoničnom disciplinom".

"Ovo je prilika da se ostvari posvećena globalna proslava maratonskog trčanja, održana u orkuženju koje odaje počast njegovom nasleđu, a istovremeno oblikuje moderno prvenstvo koja odražava obim i duh globalne trkačke zajednice", naveo je Kou.

Godišnje prvenstvo u drumskom trčanju nastaviće se kao poseban događaj u kalendaru prema novim predlozima.