Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je danas u Aleksandropoliju od domaćina Grčke 15:16 (4:3, 7:4, 3:6, 1:3), u utakmici drugog kola Grupe A na kvalifikacionom turniru za plasman na Svetski kup.

U srpskom timu Vasilije Martinović bio je najefikasniji sa četiri gola, Nikola Jakšić postigao je tri, a po dva gola dodali su Nemanja Stanojević i Luka Gladović.

Vidi galeriju

U ekipi Grčke Stilijanos ;Argiropulos postigao je šest golova, a po dva pogotka postigli su ;Efstatios ;Kalogeropulos i Nikolas Gardikas.

Srbija i Grčka imaju po tri boda na drugom i trećem mestu na tabeli. Mađarska je prva sa pet bodova, a Holandija je čevrta sa jednim bodom.

U Grupi B Hrvatska i Španija imaju po tri boda iz dve utakmice, koliko ima i Italija ali uz utakmicu manje. Selekcija SAD je bez bodova i odigrala je takođe jednu utakmicu.

Nakon kvalifikacionog dela u dve grupe, takmičenje se nastavlja formiranjem novih grupa. U prvoj će igrati po dve prvoplasirane selekcije iz obe grupe, dok će u drugoj biti preostale ekipe, bez prenosa bodova.

Učesnici prve grupe obezbediće direktan plasman na Svetski kup u Sidneju, dok će iz druge grupe samo pobednik izboriti mesto na finalnom turniru.

Šesti učesnik biće domaćin Australija, dok će preostala dva mesta popuniti selekcije iz Divizije 2, čiji će turnir biti održan na Malti uz učešće 23 ekipe.

Svetski kup održaće se od 22. do 26. jula u Sidneju.