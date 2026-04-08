Kompanija Balkan Bet i Srpska asocijacija američkog fudbala (SAAF) potpisale su ugovor o generalnom sponzorstvu, kojim će biti pružena podrška muškoj seniorskoj reprezentaciji Srbije u fleg fudbalu na putu ka Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Ugovor su potpisali Željko Veselinović, predsednik SAAF i Bojan Šćekić, izvršni direktor kompanije Balkan Bet.

„Želim da se zahvalim Olimpijskom komitetu Srbije i verujem da kroz ovakva partnerstva možemo da doprinesemo jačanju srpskog sporta i njegovom povratku na mesto koje zaslužuje, kao i da zajedno promovišemo našu zemlju na velikoj sportskoj sceni. U svetu sporta ne postoji ništa značajnije od priprema i učešća na Olimpijskim igrama“, rekao je Bojan Šćekić, generalni direktor kompanije Balkan Bet i dodao:“Posebno nas inspiriše rad Srpske asocijacije američkog fudbala, njihov entuzijazam i posvećenost, zahvaljujući kojima je fleg fudbal u Srbiji izgrađen od samog početka i razvijena infrastruktura koja će iznedriti stvaranje reprezentacije spremne da se takmiči sa najboljima u svetu. Zato nam je izuzetna čast što ćemo im pružiti podršku na putu ka Olimpijskim igrama i, nadamo se, biti svedoci uspeha ove, ali i drugih srpskih reprezentacija u Los Anđelesu 2028. godine.“

Foto: Saaf/Dragan Zabunović

Predstavnici Srpske asocijacije američkog fudbala istakli su značaj ove saradnje za dalji razvoj fleg fudbala u Srbiji i pripreme reprezentacije za međunarodna takmičenja.

„Želeo bih takođe da se zahvalim Olimpijskom komitetu Srbije, predsedniku Dejanu Tomaševiću i generalnom sekretaru Damiru Štajneru što su došli i pružili nam podršku. Kao što je poznato, fleg fudbal je zvanično deo programa Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine, i upravo zbog toga posebno cenim odluku kompanije Balkan Bet i njenog izvršnog direktora Bojana Šćekića da prepoznaju potencijal ovog sporta u Srbiji. Kada ovako velika kompanija stane iza amaterskog sporta, to ima izuzetan značaj. Naš savez i reprezentacija će na terenu pokazati da je to poverenje opravdano. Dostojno ćemo predstavljati Srbiju na predstojećim takmičenjima, a nadam se i na Olimpijskim igrama 2028. godine", izjavio je Željko Veselinović, predsednik SAAF.

Kompanija Balkan Bet, kao društveno odgovorna kompanija, u kontinuitetu podržava razvoj sporta u Srbiji, a ulazak u svet američkog fudbala predstavlja novi korak u tom pravcu. Prepoznajući potencijal ovog sporta, kompanija je odlučila da ga podrži u pravom trenutku. Srpska asocijacija američkog fudbala godinama gradi ovaj sport od temelja, organizujući takmičenja u svim kategorijama. Fleg fudbal danas ima jasnu strukturu, rastuću zajednicu i konkretan cilj pred sobom, a podrška generalnog sponzora direktno ubrzava put srpske reprezentacije ka Los Anđelesu 2028. godine.