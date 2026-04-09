Prijateljski mečevi u boksu, kao što je nedavni duel između selekcija Srbije i Rusije održan u Sočiju, predstavljaju značajne događaje za razmenu iskustava i jačanje sportskih veza. Ovakvi susreti, često organizovani između reprezentacija, služe za proveru forme boksera, pripremu za velika takmičenja i sportsku saradnju.

Puno je pozitivnih stvari koje iznedre ovakve manifestacije, ujedno i pregršt razloga za organizaciju novog susreta muških bokserskih selekcija bratskih zemalja Srbije i Rusije.

Novi bokserski spektakl u kome će glavni akteri biti reprezentativci naše zemlje i selekcija sa najboljom školom plemenite veštine na svetu Rusija treće prijateljsko odmeravanje snaga imaće u Loznici 29. maja 2026. godine. U direktnom TV prenosu na TV Arena Fight u legendarnoj hali “Lagator” gledaćemo na delu vrhunske mlade asove domaćeg i ruskog boks ringa.

“Zadovoljstvo nam je da potvrdimo ono što je već najavljeno nakon meča u Sočiju, a to je jedna vrsta prijateljskog, ali revanš susreta između srpske i ruske bokserske reprezentacije. U februaru u Južnom federalnom centru za sportsku obuku Jug-Sport u Sočiju videli smo na delu sjajne boksere i vrhunske partije sa obe strane i borbu do poslednjeg gonga u kojoj je za nijansu ukupna pobeda otišla na konto domaćina. Naši momci su spremni i raspoloženi za novo odmeravanje snaga sa Rusima i žarko žele pobedu nakon dva poraza koja su imalu u Sočiju. Bez obzira na rezultat, ovo je jako značajan događaj koji služi kako bokserima tako i stručnim štabovima da provere forme, da steknu iskustvo, ali i da se produbi izvanredna saradnja koju imaju naša dva bokserska saveza” – objašnjava predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Prijateljski mečevi visokog intenziteta su pravi užitak za sve ljubitelje plemenite veštine kako one koji će biti direktni posmatrači sa tribina, tako i svih drugih koji će imati priliku da isprate putem malih tv ekrana sve što akteri u ringu budu prikazali.

Revijalni meč Srbije i Rusije u Loznici biće održan je po olimpijskim bokserskim pravilima, ukupno jedanaest borbi, sa mečevima koji se sastoje od tri runde od po tri minuta.

“Boks je poznat po stvaranju intenzivnih rivalstava koja prelaze u duboko međusobno poštovanje ili prijateljstvo, duboke veze iskovane u krvi i znoju. Prijateljstvo srpskog i ruskog bokserskog saveza sledeće godine slavi deceniju neraskidive niti zajedničkog jačanja i rađanja visokog kvaliteta koji za rezultat ima izuzetne boksere i medalje na svim nivoima takmičenja. Ruska reprezentacija, kao i sam savez je konstantno u vrhu svetskog amaterskog i profesionalnog boksa i velika je privilegija imati ih za prijatelja. Od prvog dana daju sve svoje raspložive resorse i znanje da pomognu u unapređenju i podizanju na što viši nivo i našu boksersku scenu. Veoma smo zahvali i veoma cenimo sve što čine za nas, vredno radimo i upijamo svaki savet, svaku razmenu iskustava koja je dragocena i daje nam vetar u leđa da se širimo, gradimo i stvaramo put velikih šampiona u budućnosti” – zaključio je predsednik BSS Nenad Borovčanin.

Bokserski spektakl Srbija – Rusija u Loznici 29. maja Prijateljski mečevi u boksu, kao što je nedavni duel između selekcija Srbije i Rusije održan u Sočiju, predstavljaju značajne događaje za razmenu iskustava i jačanje sportskih veza. Ovakvi susreti, često organizovani između reprezentacija, služe za proveru forme boksera, pripremu za velika takmičenja i sportsku saradnju.

Puno je pozitivnih stvari koje iznedre ovakve manifestacije, ujedno i pregršt razloga za organizaciju novog susreta muških bokserskih selekcija bratskih zemalja Srbije i Rusije. Novi bokserski spektakl u kome će glavni akteri biti reprezentativci naše zemlje i selekcija sa najboljom školom plemenite veštine na svetu Rusija treće prijateljsko odmeravanje snaga imaće u Loznici 29. maja 2026. godine. U direktnom TV prenosu na TV Arena Fight u legendarnoj hali “Lagator” gledaćemo na delu vrhunske mlade asove domaćeg i ruskog boks ringa. “Zadovoljstvo nam je da potvrdimo ono što je već najavljeno nakon meča u Sočiju, a to je jedna vrsta prijateljskog, ali revanš susreta između srpske i ruske bokserske reprezentacije. U februaru u Južnom federalnom centru za sportsku obuku Jug-Sport u Sočiju videli smo na delu sjajne boksere i vrhunske partije sa obe strane i borbu do poslednjeg gonga u kojoj je za nijansu ukupna pobeda otišla na konto domaćina. Naši momci su spremni i raspoloženi za novo odmeravanje snaga sa Rusima i žarko žele pobedu nakon dva poraza koja su imalu u Sočiju. Bez obzira na rezultat, ovo je jako značajan događaj koji služi kako bokserima tako i stručnim štabovima da provere forme, da steknu iskustvo, ali i da se produbi izvanredna saradnja koju imaju naša dva bokserska saveza” – objašnjava predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Prijateljski mečevi visokog intenziteta su pravi užitak za sve ljubitelje plemenite veštine kako one koji će biti direktni posmatrači sa tribina, tako i svih drugih koji će imati priliku da isprate putem malih tv ekrana sve što akteri u ringu budu prikazali. Revijalni meč Srbije i Rusije u Loznici biće održan je po olimpijskim bokserskim pravilima, ukupno jedanaest borbi, sa mečevima koji se sastoje od tri runde od po tri minuta.