On je crveni karton "zaradio" na utakmici protiv Grčke u drugom kolu grupe A kvalifikacionog turnira Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa, saopštio je VSS.

U saopštenju se dodaje da je vaterpolista Srbije Petar Jakšić suspendovan na dva meča. Takođe, navodi se da je vaterpolo reprezentacija Srbije odluku o kaznama dobila uoči meča sa Mađarskom .

"Jakšić je kažnjen „brutalitijem” posle pregleda snimka. Posle toga je protestvovao Stevanović jer su sudije 'žmurile' na identičnu situaciju pred golom Grka. Njegov čelendž nije prošao. Sve se dogodilo 94 sekundi pre kraja kada je Srbija vodila 15:14. Grci su iz peterca izjednačili. a zatim sa igračem više postigli pobednosni gol. Zanimljivo je da je samo organizacija turnira dobila odluku koja je 20 minuta pre početka susreta saopštena srpskom timu", navodi se u saopštenju VSS.