Ovo je velika vest za sve fanove ovog sporta u Srbiji. Govorilo se o tome da će UFC doći u Beograd, ali nije bilo zvanične potvrde, sada je to ozvaničio i Dejna Vajt.

- Nastavljamo da pravimo dogovore širom sveta, putovaćemo više. Novi dogovor sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, idemo i u Srbiju - otkrio je između ostalog Dejna Vajt u jednoj od izjava kod popularnog strimera, Adina Rosa.

Još nije poznato koje će se borbe voditi i kada će tačno biti organizovan UFC u prestonici Srbije, ali su ovo zaista velike vesti za ljubitelje borbi u oktagonu.

