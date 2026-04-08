Prvi čovek UFC-a na jednom od lajvova otkrio je da će se UFC događaj organizovati u Srbiji.
UDARNA VEST! Dejna Vajt saopštio: UFC dolazi u Srbiju!
Ovo je velika vest za sve fanove ovog sporta u Srbiji. Govorilo se o tome da će UFC doći u Beograd, ali nije bilo zvanične potvrde, sada je to ozvaničio i Dejna Vajt.
- Nastavljamo da pravimo dogovore širom sveta, putovaćemo više. Novi dogovor sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, idemo i u Srbiju - otkrio je između ostalog Dejna Vajt u jednoj od izjava kod popularnog strimera, Adina Rosa.
Još nije poznato koje će se borbe voditi i kada će tačno biti organizovan UFC u prestonici Srbije, ali su ovo zaista velike vesti za ljubitelje borbi u oktagonu.
