Rukometni klub Partizan ne staje u formiranju moćnog tima koji bi naredne sezone mogao ozbiljno da zapreti i u evropskim takmičenjima.

Nakon što je potvrđeno da će aktuelni selektor Srbije, Raul Gonzalez, preuzeti trenersku palicu u Humskoj od leta, crno-beli su počeli da dovode reprezentativce iz različitih zemalja.

Najnovije pojačanje je španski reprezentativac Migel Sančez-Migaljon, koji dolazi iz Benfike.

Španac koji je sa nacionalnim timom osvojio dve olimpijske bronze (Tokio 2021. i Pariz 2024), kao i bronzu sa Svetskog (2023) i srebro sa Evropskog prvenstva (2022), četvrto je pojačanje crno-belih za narednu sezonu.

RK Partizan predstavio tim za sezonu 2025/26

Ugovor je potpisan na dve godine.

Rukometaš koji ima 31 godinu i igra na poziciji levog krila već se priprema za dolazak na Banjicu, uz hitove dobro poznate navijačima Partizana.

Miguel, bienvenido - stoji u objavi RK Partizan.