Žen­ska rukometna re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je danas u Kla­i­pe­di nasta­vlja kvalifikacije za Evropsko pr­ven­stvo, utakmicom protiv Li­tva­ni­je.

Selektorka Srbije San­dra Ko­la­ko­vić na te­ren će iz­vesti no­vi, mla­di sastav. U od­no­su na pr­vi meč u Beogradu, Srbija će na meg­dan bez ne­ko­li­ko igra­či­ca, odnosno šansu će do­bi­ti mla­de rukometašice, uglav­nom iz do­ma­ćeg šam­pi­o­na­ta.

"Pr­vi tre­ning u pu­nom sa­sta­vu od­ra­di­le smo tek u Li­tva­ni­ji, jer su de­voj­ke bi­le umor­ne ili su ka­sno za­vr­ši­le oba­ve­ze u svo­jim klu­bo­vi­ma. Me­đu­tim, ne­ma ku­ka­nja, ta­ko je, ka­ko je, i sve igra­či­ce ko­je bu­du is­tr­ča­le na te­ren pru­ži­će mak­si­mum i od­i­gra­ti naj­bo­lje što mo­gu", rekla je Kolaković, prenosi Rukometni savez Srbije.

"Radili smo na tak­tič­kim stva­ri­ma, ima­li smo ma­lo vre­me­na, ali uspeli smo da ponovimo ono što je tre­ba­lo. Ma­lo smo ra­di­li na od­bra­ni, na­pa­du, čo­ve­ku vi­še, ka­ko bi što sprem­ni­ji ušli u utak­mi­cu", navela je selektorka Srbije.

De­sni bek re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je An­đe­la Ja­nju­še­vić, koja če biti jed­na od isku­sni­jih u ti­mu, kazala je da joj je drago što će mlade igračice dobiti šansu na ovoj utakmici i što će moći da osete atmosferu.

"Ima­li smo baš na­po­ran put, ali i do­volj­no vre­me­na da se spre­mi­mo i od­mo­ri­mo Dra­go mi je što će mla­de igra­či­ce do­bi­ti šan­su na ovoj utak­mi­ci i što će mo­ći da ose­te deo atmosfere", rekla je Ja­nju­še­vić.

Posle duela sa Litvanijom, rukometašice Srbike će u nedelju igrati protiv Ukrajine u Novom Sadu.

"Već u ne­de­lju nas oče­ku­je do­sta bo­lji i ja­či meč pro­tiv Ukra­ji­ne i ta­ko će­mo za­o­kru­ži­ti ove kva­li­fi­ka­ci­je za Evro­psko pr­ven­stvo. Znam da je Us­krs, ali isko­ri­sti­la bih pri­li­ku i po­zva­la sve lju­bi­te­lje ru­ko­me­ta, ko­ji mo­gu, da do­đu u No­vi Sad i po­dr­že nas", re­kla je Ja­nju­še­vić. ; Posle četiri kola Srbija je druga na tabeli Grupe 5 sa četiri boda, iza prvoplasirane Švedske koja ima osam bodova. Ukrajina na trećem mestu ima četiri boda, a Litvanija je bez bodova.

Evropsko prvenstvo održaće se od 3. do 20. decembra u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.