RUKOMETAŠICE SRBIJE NASTAVLJAJU PUT KA EVROPSKOM PRVENSTVU! Sledi meč protiv Litvanije, Sandra Kolakovića poručuje: "Radili smo na taktičkim stvarima!
Ženska rukometna reprezentacija Srbije danas u Klaipedi nastavlja kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, utakmicom protiv Litvanije.
Selektorka Srbije Sandra Kolaković na teren će izvesti novi, mladi sastav. U odnosu na prvi meč u Beogradu, Srbija će na megdan bez nekoliko igračica, odnosno šansu će dobiti mlade rukometašice, uglavnom iz domaćeg šampionata.
"Prvi trening u punom sastavu odradile smo tek u Litvaniji, jer su devojke bile umorne ili su kasno završile obaveze u svojim klubovima. Međutim, nema kukanja, tako je, kako je, i sve igračice koje budu istrčale na teren pružiće maksimum i odigrati najbolje što mogu", rekla je Kolaković, prenosi Rukometni savez Srbije.
"Radili smo na taktičkim stvarima, imali smo malo vremena, ali uspeli smo da ponovimo ono što je trebalo. Malo smo radili na odbrani, napadu, čoveku više, kako bi što spremniji ušli u utakmicu", navela je selektorka Srbije.
Desni bek reprezentacije Srbije Anđela Janjušević, koja če biti jedna od iskusnijih u timu, kazala je da joj je drago što će mlade igračice dobiti šansu na ovoj utakmici i što će moći da osete atmosferu.
"Imali smo baš naporan put, ali i dovoljno vremena da se spremimo i odmorimo Drago mi je što će mlade igračice dobiti šansu na ovoj utakmici i što će moći da osete deo atmosfere", rekla je Janjušević.
Posle duela sa Litvanijom, rukometašice Srbike će u nedelju igrati protiv Ukrajine u Novom Sadu.
"Već u nedelju nas očekuje dosta bolji i jači meč protiv Ukrajine i tako ćemo zaokružiti ove kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Znam da je Uskrs, ali iskoristila bih priliku i pozvala sve ljubitelje rukometa, koji mogu, da dođu u Novi Sad i podrže nas", rekla je Janjušević. ; Posle četiri kola Srbija je druga na tabeli Grupe 5 sa četiri boda, iza prvoplasirane Švedske koja ima osam bodova. Ukrajina na trećem mestu ima četiri boda, a Litvanija je bez bodova.
Evropsko prvenstvo održaće se od 3. do 20. decembra u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.