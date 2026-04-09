Katastrofa...
Ostali sportovi
HOROR SCENE, OVO JE ZASTRAŠUJUĆE... VATRA GUTA SVE PRED SOBOM! Krov olimpijske dvorane potpuno izgoreo, jezivi kadrovi obilaze planetu! VIDEO
Slušaj vest
Velodrom u Riu de Žaneiru, poznat kao domaćin olimpijskih biciklističkih takmičenja 2016. godine, tokom noći je zahvatio požar koji je potpuno uništio krov dvorane.
Na terenu je bilo čak 80 vatrogasaca, koji su se borili sa vatrenom stihijom otežanom jakim vetrom. Alarm je primljen u ranim jutarnjim časovima, tačno u 4:17.
Požar u Riu Foto: Screenshot / X
Vidi galeriju
Iako je krov uništen, srećom, niko nije povređen, a vatrogasci su sprečili širenje požara na unutrašnje delove objekta. Unutrašnjost dvorane ostala je netaknuta, dok je oštećen samo zaštitni sloj krova, što znači da struktura objekta i dalje stoji.
Zastrašujuće scene pogledajte na sledećem video snimku:
1 · Reaguj
Komentariši