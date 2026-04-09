Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je danas u grčkom Aleksandropoliju od selekcije Sjedinjenih Američkih Država 12:14 (3:1, 1:5, 4:4, 4:4), u utakmici prvog kola Grupe D druge faze kvalifikacija za Svetski kup.
Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bili su Vasilije Martinović i Luka Gladović sa po tri gola, dok su Nikola Lukić i Dušan Trtović dodali po dva pogotka.
Kod selekcije Sjedinjenih Američkih Država, koju sa klupe predvodi srpski trener Dejan Udovičić, najefikasniji je bio Rajder Dod sa pet golova, dok su Nikolas Saveljić, Hanes Daube i Čejs Dod dodali po dva pogotka.
Vaterpolo reprezentacija Srbije 2026
Reprezentacije Srbije će u narednom kolu igrati protiv selekcije Holandije, dok Sjedinjene Američke Države očekuje duel sa Hrvatskom.
Samo pobednik grupe će obezbediti plasman na finalni turnir Svetskog kupa u Sidneju.
