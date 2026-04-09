Vlada Srbije usvojila je danas rešenja o dodeli novčane nagrade od 25.000evraAngelini Topić za osvojenu srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u dvorani u olimpijskoj sportskoj disciplini atletika, skok uvis.

Nagrada za sportske rezultate u istovetnom iznosu dodeljena je i njenom ocu i treneru Dragutinu Topiću, a isplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti.

Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Angelina Topić je srebrnu medalju osvojila na takmičenju u Torunju kada je preskočila 199 santimetara, koliko i Nikola Olislagers i Julija Levčenko. Svetsko zlato sa 201 centimetrom pripalo je svetskoj rekorderki Jaroslavi Mahučik.

