Angelina Topić i njen otac i trener Dragutin nagrađeni za uspeh u Poljskoj.
DRŽAVA NAGRADILA SVETSKO SREBRO: Evo koliko su novca dobili Angelina Topić i njen otac Dragutin
Vlada Srbije usvojila je danas rešenja o dodeli novčane nagrade od 25.000evraAngelini Topić za osvojenu srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u dvorani u olimpijskoj sportskoj disciplini atletika, skok uvis.
Nagrada za sportske rezultate u istovetnom iznosu dodeljena je i njenom ocu i treneru Dragutinu Topiću, a isplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti.
Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia
Angelina Topić je srebrnu medalju osvojila na takmičenju u Torunju kada je preskočila 199 santimetara, koliko i Nikola Olislagers i Julija Levčenko. Svetsko zlato sa 201 centimetrom pripalo je svetskoj rekorderki Jaroslavi Mahučik.
