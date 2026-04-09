– Jedva sam čekao da počne sezone, jer je pauza baš dugo potrajala. U odlično pripremljenom kartingu bio sam u obe trke prvi. Bez namere da umanjim značaj svojih kolega u mini rotaks klasi, odnosno konkurencije, oba puta sam slavio sa prednošću od pola kruga. Naravno, veliku podršku sam imao iz boksa, kao i svaki put, tako je uspeh bio neminovan. Toliko o Jagodini i prvoj duploj trci, sledići izazov sledi za manje od dve nedelje na stazi Autokomerc karting centra u Beogradu kada je na programu drugi dupli takmičarski vikend – rekao je Nikša Đuričković.