Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je u Klaipedi domaću Litvaniju 36:34 (20:18), u utakmici trećeg kola Grupe 5 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i napravila veliki korak ka plasmanu na to takmičenje.
ANĐELA DOVELA SRBIJU NA PRAG KONTINENTALNOG ŠAMPIONATA: Rukometašice Srbije pobedile Litvaniju u kvalifikacijama za EP
Srpski tim predvodila je Anđela Janjušević sa devet golova, Tijana Simić postigla je sedam, a Aleksandra Vasić i Aleksandra Stamenić postigle su po četiri gola.
U ekipi Litvanije najefikasnija sa 11 golova bila je Gabija Pilikauskaite, a Aušra Arciševskaja postigla je šest golova.
Posle tri kola Srbija je druga na tabeli sa šest bodova, a prva je Švedska sa 10 bodova, koja se već plasirala na Evropsko prvenstvo.
Ukrajina ima četiri boda, a Litvanija je poslednja bez bodova.
U poslednjem kolu Srbija će u nedelju u Novom Sadu igrati protiv Ukrajine.
Po dve najbolje ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na takmičenje.
Evropsko prvenstvo održaće se od 3. do 20. decembra u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.
(Beta)
