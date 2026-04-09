Srpski tim predvodila je Anđela Janjušević sa devet golova, Tijana Simić postigla je sedam, a Aleksandra Vasić i Aleksandra Stamenić postigle su po četiri gola.

U ekipi Litvanije najefikasnija sa 11 golova bila je Gabija Pilikauskaite, a Aušra Arciševskaja postigla je šest golova.

Posle tri kola Srbija je druga na tabeli sa šest bodova, a prva je Švedska sa 10 bodova, koja se već plasirala na Evropsko prvenstvo.

Ukrajina ima četiri boda, a Litvanija je poslednja bez bodova.

U poslednjem kolu Srbija će u nedelju u Novom Sadu igrati protiv Ukrajine.

Po dve najbolje ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na takmičenje.

Evropsko prvenstvo održaće se od 3. do 20. decembra u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.

(Beta)

