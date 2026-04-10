Ložionica u Beogradu će 30. aprila biti poprište krvavih borbi golim pesnicama, a u glavnoj borbi odmeriće se Banjalučanin Stefan Dobrijević i Alfred Koci iz Crne Gore.

Obojica su već poznati ljubiteljima borbi golim šakama, jer su učestvovali prošle godine na bare-knuckle spektaklu u Budvi, gde su ostavili navijače bez daha brutalnim borbama.

Stefan Dobrijević je u spektakularnoj borbi savladao nokautom Dušana Radovića, dok je je Alfred Koci bio bolji od Kristijana Jevtovića, takođe posle nokauta.

Obe borbe su podigle publiku na noge, tako da će njihov međusobni okršaj to sve podići na viši nivo.

I jedan i drugi borac poznati su kao beskompromisni borci koji napadaju i ne kalkulišu i čije se borbe uglavnom završavaju prekidom.

Stefan Dobrijević ima rekord od 2:0 u MMA, gde je pobedio Miliša Janičića i šokirao sve 2024. u Banjaluci, a potom i Luku Bubanju u Podgorici prošle godine kada je slavio prekidom u drugoj rundi.

Nema sumnje, ljubitelji borilačkih sportova će 30. aprila biti u Ložionici i gledaće spektakl o kome će se pričati danima.

I Dobrijević i Koci su izuzetno motivisani, a crnogorski borac je nakon objave "main eventa" dao zanimljivu najavu - "biće krvi".

