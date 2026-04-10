Slušaj vest

Jeziva nesreća desila se u Hrvatskoj na pripremama za predstojeći spektakl i WRC reli trku.

Stravičan udes doživeo je jedan od vozača uoči zvaničnog starta trke, a snimak horora pojavio se na društvenim mrežama i šokirao je čitav region.

Nesreća na reliju u Hrvatskoj Foto: Printscreen / Instagram / leandro_lemos_motorsportss

Pri ogromnoj brzini, vozač Ford Fijeste je izgubio kontrolu nad vozilom, a silina udarca u zaštitnu ogradu i prepreke bila je tolika da je točak bukvalno odleteo sa WRC 3 automobila.

Od automobila nije ostalo skoro ništa, a pukom srećom vozač i suvozač su za dlaku izbegao tragediju i prema navodima koji su se pojavili na mrežama oseća se dobro.

Pogledajte i vi kako je izgledala ova nesreća:

BONUS VIDEO: