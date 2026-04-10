Nakon objave spiska sredinom marta, muška seniorska fleg fudbal reprezentacija Srbije sprema se za polazak na Adria Bowl V koji počinje već sutra, 11. aprila u Poreču, Hrvatska. Poznati su grupa, raspored utakmica i finalni sastav ekipe.

Srbija igra u Grupi D zajedno sa Blue Team iz Italije, Domžale Tigers iz Slovenije, Snatch Elite i Dubrovnik Sharks iz Hrvatske. Sve četiri grupne utakmice na programu su u subotu, 11. aprila.

Raspored nastupa srpske reprezentacije:

08:00 Srbija vs Dubrovnik Sharks

10:10 Srbija vs Domžale Tigers

15:35 Srbija vs Snatch Elite

17:45 Srbija vs Blue Team (Italija)

U finalnom sastavu jedna je promena u odnosu na prvobitni spisak: umesto Strahinje Milenića koji je povređen, u tim ulazi Nenad Kujundžić iz Bajmok Raptorsa. Reprezentaciju predvode treneri Rade Rakočević kao glavni trener i ofanzivni koordinator i Gavrilo Maksimović kao defanzivni koordinator..

Kompletan spisak igrača:

Milan Manić (Novi Beograd Orlovi),

Danilo Šejat (Novi Beograd Orlovi),

Lazar Bućan (Vukovi Beograd),

Nikola Milivojević (Royal Crowns Kraljevo),

Luka Anđelković (Novi Beograd Orlovi),

Luka Pešić (Novi Beograd Orlovi),

Vukašin Gajović (Royal Crowns Kraljevo),

Bogdan Šundović (Kragujevac Wild Boars),

Nikola Mitić (Inđija Indians),

Pavle Čorak (Novi Beograd Orlovi),

Ognjen Radović (Royal Crowns Kraljevo),

Kosta Milosav (Novi Beograd Orlovi),

Dušan Jarić (Royal Crowns Kraljevo),

Nenad Kujundžić (Bajmok Raptors),

Miloš Katić (Inđija Indians),

Lazar Stojanov (Velenje Black Miners).

U zavisnosti od plasmana u grupnoj fazi, Srbiju čekaju i utakmice u drugoj fazi takmičenja u nedelju, 12. aprila.