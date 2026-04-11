U Ložionici u Beogradu će se 30. aprila, u glavnoj borbi golim šakama odmeriti Stefan Dobrijević i Alfred Koci.

Duel srpskog i crnogorskog borca izaziva veliku pažnju zbog njihovih poslednjih borbi golim šakama. Oni su prošle godine u Budvi na BKFC priredili spektakl, Dobrijević je tada nokautirao Dušana Radovića, a Alfred Koci sunarodnika Kristijana Jevtovića, a njihovim nastupom je očaran bio i Konor Mekgregor.

Karte za spektakl su puštene u prodaju od danas, a cena je 3.600 dinara. Pošto je broj mesta u Ložionici ograničen, očekuje se da karte brzo budu rasprodate.

Ulaznice se mogu kupiti putem Tickets.rs platforme, a narednih dana će biti poznat i čitav "figth card" za spektakl koji zajedničkim snagama organizuju Prime Fighting League i Balkan Boxing, a koji će početi 30. aprila od 18 časova.

