Slušaj vest

Balić je odrastao u Dugopolju kraj Splita i odmalena se bavio sportom. Ipak, nije otpočetka bio toliko naklonjen rukometu nego je igrao košarku u tadašnjem klubu Jugoplastika i POP 84, današnjem KK Split.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija Ivana Balića Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia

Rukomet je počeo igrati u klubu Split, a nakon proglašenja najboljim igračem 2001. prešao je u rukometni klub Metković. Tada je došao i u rukometnu reprezentaciju s kojom je nizao uspehe te je dobio nadimke rukometni Mocart i rukometni Džordan.

Trofejna karijera i priznanja

S reprezentacijom je osvojio zlato na Mediteranskim igrama 2001. u Tunisu te zlato na Svetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine. Bio je deo tima koji se popeo na najviše postolje na Olimpijskim igrama u Atini, a srebrna odličja su doneli sa Svetskog prvenstva u Tunisu i Evropskih prvenstava u Norveškoj i Austriji.

Na tim takmičenjima je Balić često proglašavan najboljim igračem čime je automatski bio deo najboljeg tima prvenstva. Igrao je u španskim klubovima Portland San Antoniju i Atlétiko Madridu, a rukometnu karijeru je završio 5.juna 2015. u nemačkom Veclaru Proglašen je najboljim rukometašem svih vremena pa je pretekao glavne suparnike Nikolu Karabatića i Talanta Dujšebajeva.

Privatni život

Balić ne voli da priča o svom privatnom životu Splićanin je godinama u srećnom braku s bivšom odbojkašicom, Dubrovčankom Mirelom Delić, s kojom je dobio dvoje dece, sina Viga i Nolu.

Ivano je pre Mirele bio u braku sa Splićankom Ivanom, od 1999. do 2006. Upoznali su se kada je njemu bilo 19 godina, a njoj 17. Ubrzo su dobili sina Dina. Nakon razvoda Ivana su spajali s brojnim poznatim damama, poput pevačice Natali Dizdar i bivše mis Hrvatske Ivane Ergić.

Međutim, potvrdio je samo vezu sa Zagrepčankom Mašom Pavleković, bivšom prodavačicom koja je zbog rukometaša napustila tadašnjeg supruga. Njihova romansa potrajala je nešto više od godinu dana, a prekid su potvrdili njihovi zajednički prijatelji.