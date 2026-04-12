Mihael Šumaher već 13 godina bije bitku za život posle stravične nesreće i pada tokom zimovanja.

Od tada slavni vozač Formule 1 nije dostupan javnosti.

Misteriju oko njegovog zdravstvenog stanja pojačava činjenica da se članovi porodice ne oglašavaju. Niko osim njegove porodice ne znam u kakvom je zdravstvenom stanju Šumaher. Njegova supruga Korina i najbliži krug ljudi čuvaju privatnost kao oči u glavi. Samo nakon retkih izjava Šumaherovih bliskih prijatelja, javnost i njegovi fanovi već godinama dobijaju vesti na kašičicu.

Slavni vozač je godinama bio na porodičnom imanju u Švajcarskoj, dok se prema nekim navodima trenutno nalazi na Majorki, gde je smešten u velelepnoj vili.

Pored članova najuže porodice i 15-tak članova medicinskog tima i obezbeđenja, privilegiju da posete Šumahera imaju samo još tri osobe.

To su Žan Tod, nekadašnji direktor Ferarija, u vreme kada je Šumaher vozio "crnog propetog konja", potom Ros Braun, takođe član Skuderije koja je dominirala početkom dvehiljaditih. Treći na listi je Gerhard Berger, nekadašnji vozač Formule 1. Austrijanac je tokom godina postao blizak Mihaelov prijatelj.

Poput ostalih, i njih trojicu drži "zakon ćutanja" o stanju u kome se Šumaher nalazi.

Tod, koji je sa Šumaherom, osvojio u Ferariju pet titula šampiona, u jednom podkastu je ispričao kako je javnost u zabludi kada je u pitanju slavni Nemac.

On je u "Full Performance" otkrio nepoznate detalje njihovog odnosa i opisao Mihaela mnogo drugačije od slike koju ljudi uglavnom imaju o njemu.

"Ljudi potpuno greše oko njega. On je sramežljiv i velikodušan. Svoju sramežljivost sakriva tako što deluje arogantno. To ne radite da bi vam pomoglo, to je jednostavno vaš karakter. Mi smo se međusobno štitili. Tako se profesionalni odnos pretvorio u pravo prijateljstvo".

Francuz je svoj stav potkrepio jednom anegdotom.

"Nakon što smo osvojili titulu prvaka, imali smo test vožnjuu Fioranu. Prišao mi je i rekao: 'Možeš li da mi daš pola dana da vidim jesam li još uvek dobar?'. Mislim da je velika snaga ne biti siguran u to da si dobar. Niko od nas ne misli da je dobar, uvek se bojimo jesmo li dovoljno dobri. S jedne strane, to je bolno jer nikad ne uživaš dovoljno u rezultatu, ali s druge strane, to te tera napred".