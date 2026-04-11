Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je danas u grčkom Aleksandropoliju selekciju Holandije 16:12 (3:2, 4:4, 6:1, 3:5), u utakmici drugog kola Grupe D druge faze kvalifikacija za Svetski kup.
SUDBINA DELFINA U RUKAMA HRVATSKE: Vaterpolisti Srbije slavili nad Holadijom i zadržali šanse za plasman na Svetski kup
Najefikasniji kod Srbije bili su Nikola Jakšić sa pet i Vasilije Martinović sa četiri pogotka.
Kod Holandije bolji od ostalih bili su Ten Brok i Van der Vejdnen sa po tri gola.
Srbija je druga u grupi sa jednom pobedom i jednim porazom, a Holandija je na četvrtom mestu sa dva porazu.
U poslednjem kolu, Srbija će igrati protiv Hrvatske, a Holandija protiv Sjedinjenih Američkih Država.
(Beta)
