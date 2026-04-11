Pretposlednjeg dana turnira, Arunovićeva je u kvalifikacijama zauzela četvrto mesto sa 582 pogođena kruga, dok je najuspešnija bila aktuelna svetska šampionka Qianksun Jao iz Kine sa 584 kruga.

Finale je obeležila dominantna pobeda kineske debitantkinje Đijiao Šen, koja je od početka do kraja bila na čelu. Iza nje se vodila izuzetno neizvesna borba za preostala odličja.

Arunovićeva je nakon prvih pet hitaca bila četvrta, ali je sredinom finala pala na sedmu poziciju posle nekoliko slabijih pogodaka. Ipak, uspela je da se vrati u ritam i uključi u borbu za medalju. Koliko je konkurencija bila izjednačena pokazuje i podatak da su posle 14. serije četiri takmičarke, uključujući i srpsku reprezentativku, imale identičan rezultat i delile pozicije od treće do šeste.

U završnici su se za bronzu borile Arunovićeva i Jao, dok je drugo mesto držala Mađarica Veronika Major. Iako je kineska takmičarka u jednom trenutku imala prednost, Majorova je u finišu popustila i pala na četvrtu poziciju, čime je srpska reprezentativka obezbedila medalju.

"Bilo je ovo zaista 'ludo' finale, izuzetno izjednačeno. U svakom trenutku sam znala gde se nalazim i nisam odustajala, čak ni kada sam bila blizu ispadanja. Nastavila sam da se borim i pravim dobre hice u ključnim trenucima. Srećna sam zbog bronze, iako mi je žao zbog Veronike Major, jer je i ona zaslužila medalju", izjavila je Arunovićeva.

U ostalim disciplinama, Marko Ivanović je izborio plasman u kvalifikacije u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava, pošto je sa 590 krugova zauzeo drugo mesto u svojoj grupi i ukupno sedmu poziciju. U nastavak takmičenja nisu uspeli da se plasiraju Lazar Kovačević i Aleksa Rakonjac.

Uz Ivanovića, u nedelju će nastupiti i Aleksandra Havran, koju očekuje takmičenje vazdušnom puškom.