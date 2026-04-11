Oksana Bajul je rođena 16. novembra 1977. godine u Ukrajini. Počela je da kliza sa četiri godine, a sa 13 je postala siroče. Preselila se kod svoje trenerke kako bi nastavila da kliza. Godine 1993.

Bajulova je pobedila na prvenstvu Ukrajine i na Svetskom prvenstvu, a godinu dana kasnije osvojila je zlato na Olimpijskim igrama.

Napisala je dve knjige, uključujući autobiografiju "Oksana", moja sopstvena priča” (Oksana, My Own Story) iz 1997. godine. Godine 2002. lansirala je sopstvenu liniju odeće za klizanje, a 2007. se pojavila u mjuziklu „Hladno kao led” (Cold as Ice).

Otac je napustio a onda je ostala bez svih

Olimpijska umetnička klizačica Oksana Sergejevna Bajul bila je jedino dete Sergeja i Marine Bajul. Otac je napustio porodicu dok je Oksana još bila dete. Svoju strast prema klizanju otkrila je oko četvrte godine, a na takmičenjima je počela da pobeđuje sa sedam godina. Do 13. godine ostala je bez bake, deke i majke. Njena trenerka Galina Zmijevska ju je prihvatila i postala joj zamena za roditelje. Bajulova je živela sa porodicom Zmijevske u Odesi. Kako je Zmijevska objasnila za Čikago Tribjun (Chicago Tribune) 1994. godine:

Najgore je bilo to što je sa 13 godina izgubila majku koja je umrla od raka. Oksanin otac je napustio porodicu kada je imala dve godine, pa je uz nju ostao samo njen trener, Stanislav Koritek, koji je bio pored nje i na sahrani. Kasnije je primetio: „Morala je da izađe na led. Samo je klizala i plakala, plakala i klizala.”

Kada su je pitali kako uspeva, govorila je o veri. Rekla je da su „Bog i naporan rad” ono što joj pomaže da pobedi. Iako su je nazivali sirotetom, Oksana je tvrdila da nikada nije bila zaista sama: „Moja majka me nikada neće napustiti. Mi smo zajedno. Ona će uvek ostati u mom srcu.” U maloj spavaćoj sobi koju je delila sa jednom od kćerki Zmijevske, čuvala je slike Device Marije, ali ne i slike svoje majke – govorila je da joj nisu potrebne.

Majka njene trenerke vodila ju je u crkvu i učila hrišćanskim tradicijama koje su bile zaboravljene tokom sovjetske ere. Oksanin novi osećaj stabilnosti video se u njenom klizanju i smehu koji bi se javio kada bi je zamolili da opiše sebe: „Devojka koja ne može da sedi mirno.”

Olimpijska šampionka

Godine 1993. Bajulova je osvojila i Svetsko prvenstvo i državno prvenstvo Ukrajine. Na Olimpijskim igrama u Lilhameru u Norveškoj 1994. pobedila je Nensi Kerigan i osvojila zlatnu medalju. Ova pobeda, o kojoj se mnogo pisalo, dogodila se neposredno nakon skandala Harding-Kerigan, u kojem su suprug i saradnici klizačice Tonje Harding namerno povredili Keriganovu.

Bajulova je imala samo 16 godina kada je trijumfovala u Lilhameru, što ju je u to vreme činilo drugom najmlađom klizačicom u istoriji sa zlatnom medaljom, posle Sonje Heni. (Godine 1998. Tara Lipinski je preuzela to mesto kao najmlađa sa osvojenim zlatom sa 15 godina.)

Skromni uslovi i budućnost

Prijatelji su joj pomagali oko kostima, a Petrenko je davao doprinos za klizaljke. Čak je i Zmijevska rano dolazila na klizalište sa lopatom u ruci da očisti led. Na pitanje zašto ostaju tu, umesto da potraže prestižni smeštaj na Zapadu, Zmijevska je objasnila: „Želimo da budemo u Odesi. U Americi nikada ne bismo imali novca da sve platimo. Ovde su naši koreografi besplatni, najbolji i najsiromašniji na svetu.”

Ipak, Oksana je balansirala između skupih hotelskih apartmana tokom američkih turneja i sumornog stambenog bloka u kojem je živela u Odesi. Milionski ugovori su se već tada mogli naslutiti. Američki prijatelji, poput klizačice Džil Trenari, verovali su da će se Oksana izboriti sa svim tim kada dođe vreme.

U tom trenutku, ona i njen trener su se koncentrisali na novi kratki program uz „Labudovo jezero”. „Idi, idi!” vikala je učiteljica. „Treba da letiš.” Bio je to savet koji Oksani Bajul nije bio potreban.

Porodici su je uništili

Nakon igara '94, Oksana Bajul se preselila u Sjedinjene Američke Države kako bi se profesionalno bavila klizanjem. Kupila je kuću u Konektikatu i prekinula saradnju sa svojom dugogodišnjom trenerkom. Njen privatni život krenuo je silaznom putanjom dok se borila sa problemom zavisnosti od alkohola. Ova zavisnost je kulminirala saobraćajnom nesrećom 1997. godine, nakon koje je otišla na program rehabilitacije. Suočila se sa optužbama za vožnju u pijanom stanju, ali su one povučene nakon što je završila program edukacije o alkoholu.

Iste godine Bajulova je objavila svoju autobiografiju, kao i knjigu „Tajne klizanja” (Secrets of Skating). Godine 2002. lansirala je liniju odeće „Oksana Bajul kolekšn” (Oksana Baiul Collection). Nastavila je da kliza u profesionalnim revijama i u mjuziklu „Hladno kao led”.

Godine 2006. pojavila se kao sudija u takmičenju „Gospodar šampiona” (Master of Champions), a kasnije se pridružila ekipi rijalitija „Šegrt” (The Apprentice).

Godine 2012. ušla je u pravnu bitku sa svojom bivšom agencijom Vilijam Moris Indevor (William Morris Endeavor - WME), tvrdeći da su proneverili deo njene zarade. Iako je ta tužba odbačena, pokušala je ponovo sledeće godine, tvrdeći da su je WME i druge strane prevarile za 170 miliona dolara.

Spoznaja o jevrejskom poreklu

Danas je Oksana stabilna žena koja se godinama zalaže za prava dece u sportu. Udata je za svog menadžera Italijana Karla Farinu i imaju ćerku Sofiju. Godinama nakon slave, saznala je da po majci ima jevrejske korene, što joj je pomoglo da pronađe novi smisao i poveže se sa svojim poreklom.

