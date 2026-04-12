Na FNC 29 Dušan Džakić je u teškoj borbi pobedio Bojana Kosednara koji je u Ljubljani bio domaćin.

Džakić je udarcem potpuno poremetio rivala, a onda u parteru bio bolji od njega.

Srbin je uhvatio ruku rivala i nije mu dozvolio da se oslobodi, pa je u jednom trenutku Kosednar morao da tapka i tako traži prekid.

"Bilo mi je žao, mislim da je trebalo to da se prekine ranije."

Džakić je nakon borbe čestitao praznik.

"Dušan je mali, subota je velika. Srećan praznik sutra svima".

Upitan je kako je video borbu.

"Kad me pogodio direktom zatresao mi je glavu. Pogodio me je i u jetru, bio sam uplašen jer je tvrd i jak borac", rekao je Džakić, a onda se osvrnuo i na sam kraj:

"Ne mogu da se setim kako sam ga pogodio, neka razmena je bila, pao je i dole sam ščepao u Kimuru i bili žao mi je što, mislim, neću sad više da pričam, trebalo je da se to prekine ranije...".

