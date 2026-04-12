Slušaj vest

Do trofeja je stigao na Prvenstvu Srbije u kuglanju za seniore, čija su završnica i finale održani 11. aprila 2026. godine u Banji Junaković kod Apatina .

Reč je o najvažnijem domaćem takmičenju u pojedinačnoj konkurenciji, na kojem nastupaju najbolji kuglaši iz cele Srbije, a plasman u završnicu izborilo je 16 najuspešnijih takmičara kroz prethodne faze .

Takmičenje se igralo po međunarodnim pravilima, u disciplini 120 hitaca mešovito, uz sistem eliminacija kroz četvrtfinale, polufinale i finale.

U samoj završnici, Kovačić je pokazao sigurnost i kvalitet, što potvrđuje i zvaničan kostur takmičenja, gde se vidi njegov prolazak kroz eliminacionu fazu i osvajanje titule .

Foto: Privatna arhiva

Ovaj uspeh predstavlja nastavak sjajne karijere Igora Kovačića, koji je već prepoznat kao jedan od najuspešnijih kuglaša iz Sremske Mitrovice i Srbije.

Podsetimo, Kovačić je bio deo reprezentacije Srbije koja je osvojila zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u kuglanju 2025. godine, čime je već ušao u red najtrofejnijih domaćih sportista .

Osvajanjem titule prvaka države, Sremska Mitrovica ponovo dobija šampiona na nacionalnom nivou, a ovaj rezultat dodatno potvrđuje značaj kuglanja kao sporta u ovom delu Srbije.

Kovačićev uspeh predstavlja motiv i za mlađe generacije sportista, ali i još jednu potvrdu da se upornost, rad i posvećenost na kraju isplate.

Bonus video: