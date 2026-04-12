Slušaj vest

Do trofeja je stigao na Prvenstvu Srbije u kuglanju za seniore, čija su završnica i finale održani 11. aprila 2026. godine u Banji Junaković kod Apatina .

Reč je o najvažnijem domaćem takmičenju u pojedinačnoj konkurenciji, na kojem nastupaju najbolji kuglaši iz cele Srbije, a plasman u završnicu izborilo je 16 najuspešnijih takmičara kroz prethodne faze .

Takmičenje se igralo po međunarodnim pravilima, u disciplini 120 hitaca mešovito, uz sistem eliminacija kroz četvrtfinale, polufinale i finale.

U samoj završnici, Kovačić je pokazao sigurnost i kvalitet, što potvrđuje i zvaničan kostur takmičenja, gde se vidi njegov prolazak kroz eliminacionu fazu i osvajanje titule .

Igor Kovačić
Foto: Privatna arhiva

Ovaj uspeh predstavlja nastavak sjajne karijere Igora Kovačića, koji je već prepoznat kao jedan od najuspešnijih kuglaša iz Sremske Mitrovice i Srbije.

Podsetimo, Kovačić je bio deo reprezentacije Srbije koja je osvojila zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u kuglanju 2025. godine, čime je već ušao u red najtrofejnijih domaćih sportista .

Osvajanjem titule prvaka države, Sremska Mitrovica ponovo dobija šampiona na nacionalnom nivou, a ovaj rezultat dodatno potvrđuje značaj kuglanja kao sporta u ovom delu Srbije.

Kovačićev uspeh predstavlja motiv i za mlađe generacije sportista, ali i još jednu potvrdu da se upornost, rad i posvećenost na kraju isplate.

Ne propustiteOstali sportoviNA JEDNOJ NOZI PRED DONALDOM TRAMPOM BRUTALNO PRETUKAO RIVALA! Ovo je jedna od najluđih UFC bobri, predsednik SAD imao najbolje mesto!
Karlos Ulberg - Jirži Prohaska
Ostali sportovi"NEĆU VIŠE DA PRIČAM, ALI..." Srpski MMA borac protivniku lomio ruku, pa nakon toga čestitao praznik i poslao važnu poruku!
Dušan Džakić
Ostali sportoviSAMO 3 OSOBE MIMO PORODICE SMEJU DA POSETE MIHAELA ŠUMAHERA! Sada se jedna od njih obratila javnosti: Ljudi potpuno greše oko njega
profimedia0068501432.jpg
Ostali sportoviRUS OSTAJE U HUMSKOJ: Sergej Ivanov produžio ugovor sa Partizanom
RK Partizan

Bonus video:

U KUGLANJU NAM NEMA RAVNIH! Srpska reprezentacija na vrhu sveta godinama unazad ZLATNI MOMCI OTKRILI U ČEMU JE KLJUČ Izvor: Kurir televizija