Predsednik Svetske školske sportske federacije (ISF) i Saveza za školski sport Srbije Željko Tanasković i generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport Slobodan Đurić, posetili su Generalni konzulat Republike Srbije u Njujorku.

Tokom sastanka sa zaposlenima u konzulatu, glavne teme bile su razvoj školskog sporta i saradnja sa dijasporom, uz naglasak na brojne mogućnosti za buduće zajedničke projekte. Tanasković je informisao prisutne o činjenici da veliki broj mladih sportista iz Srbije, nakon učešća u sistemu školskog sporta, nastavlja svoje obrazovanje na studijama u Americi.

Slobodan Đurić je istakao da je postignut značajan dogovor, te da je potvrđeno da će jedna srednjoškolska ekipa iz SAD ovog leta učestvovati na Svetskom prvenstvu u košarci za srednjoškolce na Zlatiboru. Zaposleni u konzulatu su obavešteni da je u sistemu školskog sporta Beograda i Srbije, apsolutno sve besplatno za decu, uz pomoć Sekretarijata za sport i omladinu Beograda i Ministarstva za sport.

Foto: SŠSS

Naša delegacije prisustvovala je i prestižnoj ceremoniji dodele tradicionalnih AAU Salivan nagrada. Na samom početku skupa, Željko Tanasković je uručio zahvalnicu ISF predsedniku Američke amaterske unije Džou Mirzi, za izuzetan doprinos razvoju školskog sporta u Americi, što je pozdravljeno velikim aplauzom. Za najbolju sportistkinju na ovoj velelepnoj svečanosti u Njujork Atletik klubu proglašena je Tatjana Mekfaden. Skupu je prisustvovala i izvršna direktorka ISF, Hasna Ajobi.

Inače za školski sport nema stajanja i već od 21 aprila Skoplje će biti domaćin Svetskog prvenstva u rukometu za školarce. Srbija će imati predstavnike u muškoj i ženskoj konkurenciji.

