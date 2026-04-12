Delfini su u trećoj utakmici grupe D u kvalifikacijama za završni turnir Svetskog kupa izgubili od Hrvatske rezultatom 11:6 (5:1, 3:1, 2:2, 1:2).

Naša reprezentacija je veoma loše otvorila utakmicu, a posle katastrofalnog prvog poluvremena u drugom nije mogla da se vrati. Bilo je ovo jedno od najslabijih izdanja Srbije u skorije vreme.

Hrvatska je lako stigla do 4:0 i time praktično završila posao. Bilo je 5:1 posle prvih osam minuta, a u drugoj deonici su Hrvati nastavili da razbijaju ekipu Uroša Stevanovića koja nije imala adekvatan odgovor.

Vaterpolo reprezentacija Srbije 2026

Pokušao je naš selektor da utiče na svoje igrače koji su u drugom poluvremenu bili bolji, ali to nije bilo dovoljno.

Hrvatska je trijumfom potvrdila odlazak na Svetski kup gde će, pored domaćina Australije igrati Mađarska, Grčka, Španija i Italija, dok se za preostala dva mesta bore reprezentacije iz Divizije 2. Među njima je i Crna Gora.

