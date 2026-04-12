Paraolimpijske igre nam uvek donose brojne neverovatne sportske priče, a jedna od onih koje će vas svakako ostaviti bez daha je o američkom parastonoteniseru Talu Libovicu kome je sport pomogao da se podigne iz najgoreg ponora i vine u zvezde.

Njegova neverovatna životna priča vrlo lako bi mogla da posluži kao scenario za film.

Momak koji je preživeo pakao u detinjstvu uspeo je da se vine u zvezde i ispiše istoriju.

U Parizu 2024. je sedmi put nastupio na Paraolimpijskim igrama i uspeo da osvoji i tri medalje na najvećoj sportskoj smotri, od kojih se svakako posebno izdvaja zlato iz Atine 2004. godine.

Niko ni u najluđim snovima nije slutio da će jedan beskućnik iz Njujorka jednog dana postati olimpijski heroj.

Bolno i potresno

Njegovi roditelji su imali ozbiljnih problema sa mentalnim bolestima i drogom, pa je nesrećni Tal sa 13 godina postao beskućnik.

Živeo je u vagonima u njujorškoj podzemnoj železnici, a više od 50 puta je zbog raznih prekršaja završio iza rešetaka.

Nažalost u ranom detinjstvu dijagnostifikovana mu je retka bolest koja se zove osteohondroma, pa Libovic ima benigne tumore po celom telu. Reč je o bolesti koja pogađa jednog u pet miliona.

"Jako su bolni, posebno na kičmi", otkrio je jednom prilikom Tal.

Sa 15 godina u jednom njujorškom parku otrkio je stoni tenis i zaljubio se u sport koji mu je pomogao da pobegne od beznađa i nasilja života na ulici.

Kada je imao 21 godinu pridružio se paraolimpijskom sportu. Uspeo je i da diplomira na Univerzitetu u Njujorku i danas radi kao socijalni radnik.

"To mi pruža veliko zadovoljstvo. Pomažem osobama koje pate od depresije, šizofrenije, bipolarnog poremećaja. Želim da im pomognem da poboljšaju svoj život", izjavio je Tal.

On je izdao i autobiografiju "The Book of Tahl" u kojoj detaljno opisuje kako je preko trnja uspeo da dotakne zvezde.