Gout Gout je oborio svetski rekord na 200 metara za atletičare uzrasta do 20. godina.

Australijanca porede sa Juseinom Boltom otkako se pojavio, a sada kao osamnaestogodišnjak pravi odlične rezultate.

Gout Gout je istrčao 200 metara za 19.67 sekundi i tako je uz rekord postao šampion Australije pošto je bio brži od Ejdena Marfija (19.88) i Kejleba Loa (20.21).

Gout Gout oborio svetski rekord Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Gout i Marfi su tako postali prvi atletičari iz Australijem sa vremenom ispod 20 sekundi.

Gout Gout je poreklom iz Južnog Sudana, a otkako je postao pravi hit sa samo 16 godina, privukao je ogromne sponzorske ugovore vredne više miliona dolara.

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA DOŽIVELA DEBAKL PROTIV HRVATSKE! Delfini odigrali jednu od najlošijih utakmica i ostali bez Svetskog kupa!
Vaterpolisti Srbije
Ostali sportoviKOŠARKAŠI AMERIKE NA SVETSKOM PRVENSTVU U SRBIJI! Delegacija školskog sporta iz Njujorka najavila nove projekte
Željko Tanasković
Ostali sportoviMITROVČANIN IGOR KOVAČIĆ PRVAK SRBIJE U KUGLANJU! Titula osvojena u Banji Junaković
Igor Kovačić
Ostali sportoviSAMO 3 OSOBE MIMO PORODICE SMEJU DA POSETE MIHAELA ŠUMAHERA! Sada se jedna od njih obratila javnosti: Ljudi potpuno greše oko njega
profimedia0068501432.jpg

Pobednički skok Angeline Topić Izvor: Kurir