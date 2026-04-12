Mladi Australijanac Gout Gout je napravio istorijski uspeh.
PAO SVETSKI REKORD! NASLEDNIK JUSEINA BOLTA NAPRAVIO ISTORIJSKI USPEH! Svet bruji o tinejdžeru koji ne zna za granice!
Gout Gout je oborio svetski rekord na 200 metara za atletičare uzrasta do 20. godina.
Australijanca porede sa Juseinom Boltom otkako se pojavio, a sada kao osamnaestogodišnjak pravi odlične rezultate.
Gout Gout je istrčao 200 metara za 19.67 sekundi i tako je uz rekord postao šampion Australije pošto je bio brži od Ejdena Marfija (19.88) i Kejleba Loa (20.21).
Gout Gout oborio svetski rekord Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Gout i Marfi su tako postali prvi atletičari iz Australijem sa vremenom ispod 20 sekundi.
Gout Gout je poreklom iz Južnog Sudana, a otkako je postao pravi hit sa samo 16 godina, privukao je ogromne sponzorske ugovore vredne više miliona dolara.
