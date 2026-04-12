Slušaj vest

Jutros u 07.55 časova počeo je Pariski maraton, na kojem učestvuje oko 60 hiljada takmičara, što je, kako navode francuski mediji, svetski rekord.

Maraton je počeo trkom 15 osoba u invalidskim kolicima koje se nadmeću na stazi dugačkoj nešto više od 42 kilometra, prenosi televizija BFM.

Pet minuta kasnije, startovali su vrhunski trkači, a nakon toga i ostali učesnici maratona.

Prvi put ove godine u Parizu se međunarodni maraton održava bez korišćenja plastike, pa takmičari neće imati na raspolaganju vodu u plastičnim flašicama.

Svi učesnici ovogodišnjeg Pariskog maratona pozvani su da dođu svojom višekratnom flašicom vode.

