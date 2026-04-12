Pariski maraton započeo je jutros sa rekordnih 60 hiljada takmičara, uključujući trkače u invalidskim kolicima. Ove godine bez plastike.
Ostali sportovi
ISTORIJA: Maraton u prestonici Francuske sa neverovatnim brojem učesnika
Slušaj vest
Jutros u 07.55 časova počeo je Pariski maraton, na kojem učestvuje oko 60 hiljada takmičara, što je, kako navode francuski mediji, svetski rekord.
Maraton je počeo trkom 15 osoba u invalidskim kolicima koje se nadmeću na stazi dugačkoj nešto više od 42 kilometra, prenosi televizija BFM.
Pet minuta kasnije, startovali su vrhunski trkači, a nakon toga i ostali učesnici maratona.
Prvi put ove godine u Parizu se međunarodni maraton održava bez korišćenja plastike, pa takmičari neće imati na raspolaganju vodu u plastičnim flašicama.
Svi učesnici ovogodišnjeg Pariskog maratona pozvani su da dođu svojom višekratnom flašicom vode.
Reaguj
Komentariši