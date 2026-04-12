Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra u nedelju, od 18 časova, u Slanoj bari, poslednju utakmicu kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo.

Naša selekcija će na megdan reprezentaciji Ukrajine, a izabranice Sandre Kolaković će u podmlađenom sastavu odmeriti snage sa narednim rivalom.

- Očekuje nas poslednja utakmica kvalifikacija, na naš veliki praznik i nadam se da ćemo dobro odraditi posao i overiti plasman na Evropsko prvenstvo. Ukrajina ima odličan sastav, daleko su bolje od Litvanije, ali verujem da su moje devojke spremne da isprave greške od pre nekoliko dana i spremno dočekaju narednog rivala - rekla je Sandra Kolaković.

Bek našeg tima, Aleksandra Vukajlović je istakla:

- Spremne smo da na Uskrs overimo plasman na Evropsko prvenstvo. Očekuje nas težak meč, iako smo u prvom delu zabeležili pobedu, sad moramo da odigramo dosta angažovanije i bolje, pre svega u odbrani kako bismo overile plasman. Ukrajina će igrati svom snagom jer je damo pobeda vodi na Evropsko prvenstvo - rekla je Aleksandra Vukajlović.

Ulaz besplatan

Ulaz u dvoranu na Slanoj bari je besplatan, a dvi zainteresovani ulaznice mogu podići na blagajni dvorane od 15 do 18 časova.

PE­TA GRU­PA

18:00 Srbija – Ukrajina

18:00 Švedska – Litvanija