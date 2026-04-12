Italijanski atletičar Jemaneberhan Kripa pobedio je na maratonu u Parizu, dok je Etiopljanka Šur Demis trijumfovala u ženskoj konkurenciji.

Kripa je do pobede stigao vremenom dva sata, pet minuta i 18 sekundi. Kripa je prvi put u karijeri pobedio na maratonu u Parizu. On je prvi atletičar iz Italije, koji je trijumfovao na maratonu u glavnom gradu Francuske.

Drugo mesto osvojio je Etiopljanin Bajelinj Tešager (2:05:23), dok je treću poziciju zauzeo Sila Kiptu iz Kenije (2:05:28).

Demis je na cilj stigla vremenom dva sata, 18 minuta i 34 stotinke, a ovim rezultatom postavila je novi rekord maratona u Parizu u ženskoj konkurenciji.

Njena sunarodnica Misgane Alemajehu zauzela je drugo mesto (2:19:08), a treća kroz cilj je prošla Magdalin Masai iz Kenije (2:19:17).